Wypadek piątki młodych ludzi w Lesznie. Auto roztrzaskane na drzewie przy Śniadeckich

Do wypadku doszło rankiem we wtorek 25 lipca 2023. Na spokojnej, choć ruchliwej ulicy Śniadeckich w centrum Leszna z drogi wypadł osobowy seat i dosłownie roztrzaskał się na drzewie rosnącym na pasie zieleni między ulicą a chodnikiem.

Wypadek piątki młodych ludzi w Lesznie. Auto roztrzaskane na drzewie KMP Leszno

Było to około godziny 4.00 rano. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu policjanci, kierujący seatem ibiza 19-latek jechał od strony alei Krasińskiego i stracił panowanie nad samochodem. Seat, w którym jechało pięć młodych osób, bokiem uderzył w drzewo – mówi Monika Żymełka z policji w Lesznie.

Wypadek piątki młodych ludzi w Lesznie. Auto roztrzaskane na drzewie PSP Leszno

Wiadomo, że autem jechały dwie młode dziewczyny i trzech nastolatków. Mają od 17 do 19 lat. W wyniku zderzenia z drzewem wszyscy odnieśli obrażenia, ale dwie osoby zostały poważnie ranne. Oboje to pasażerowie pojazdu. Były zakleszczone we wraku.