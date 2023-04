Zajączek z prezentami na oddziale dziecięcym szpitala w Lesznie ZDJĘCIA i FILM

Akcja odbyła się w czwartek 5 kwietnia 2023, a więc na kilka dni przed świętami Wielkiej Nocy. Spora grupa pacjentów, w tym także tych najmłodszych, spędzi je właśnie w szpitalu.

- Obdarowanie dzieci w takich chwili jak święta to niezwykle ważne wydarzenie. Dzieci bardzo to doceniają i cieszymy się, że miasto włączyło się we wspieranie szpitala w tym zakresie - mówi dyrektor szpitala w Lesznie, Krzysztof Albiński.