Zamkną ulicę w centrum Leszna. Drugie podejście do remontu ulicy Dożynkowej

W związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Dożynkowej na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych Wrocław - Poznań, w poniedziałek 27 listopada wykonawca inwestycji firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno planuje zamknięcie dla ruchu ulicę Dożynkową na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Akacjowej. Dojazd do ulicy Dożynkowej odbywać się będzie ulicą Chociszewskiego oraz ulicą Kanałową - czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Miasta w Lesznie.