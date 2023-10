Zamkną ważną ulicę w centrum Leszna w związku z budową galerii handlowej Goplana. Dąbrowskiego będzie nieprzejezdna przez dwa tygodnie

Wiadomo już, że wielkich niespodzianek nie będzie i w nowej galerii w Lesznie nie pojawią się marki, których do tej pory nie mieli mieszkańcy Leszna.

Wśród najemców znajdą się takie znane marki jak Half Price, Biedronka, Just Gym, CCC, Pepco, Rossman, Sinsay, Apart, Tabak, Świat Książki, Plus GSM. W obiekcie znajdzie się także perfumeria oraz szeroka oferta gastronomiczna i kawiarniana – informuje portal investmap.pl.