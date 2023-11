Złodziej wrócił w miejsce kradzieży. Razem ukradł kilkadziesiąt tysięcy

Złodziej kradł w sklepie mięsnym w Gostyniu

W październiku dyżurnego policji w Gostyniu powiadomiono o włamaniu do jednego ze sklepów mięsnych w Gostyniu. Po przyjeździe grupy śledczej na miejsce okazało się, że sprawca wyważył drzwi do zaplecza i wszedł do wnętrza lokalu, tam sforsował sejf, z którego ukradł 23 000 złotych.

Monika Curyk, oficer prasowa KPP w Gostyniu KPP Gostyń