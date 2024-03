Zobaczcie, jak wyglądają Groby Pańskie w leszczyńskich kościołach ZDJĘCIA

- Liturgia składa się z czterech części: I to poświęcenie ognia i paschału oraz procesja za światłem paschału, II to czytania z Pisma Świętego, III to liturgia chrzcielna, a IV to sprawowanie Eucharystii. Na zakończenie liturgii, procesja rezurekcyjna ze sztandarami i świecami - informuje parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie.