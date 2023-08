Rozpoczął się wielki odpust w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej. Zobaczcie zdjęcia

Górka Duchowna bywa nazywana Jasną Górą Wielkopolski.

- Wielką rolę odegrało sanktuarium podczas zaborów. Matka Boża chlubnie spełniała zadanie Pocieszycielki Narodu i Kościoła w Polsce. Stąd Górka Duchowna nazywana była Jasną Górą Wielkopolski - przeczytać możemy na stronie internetowej góreckiego sanktuarium.

Miejscowość położona obecnie w granicach gminy Lipno ma bogatą historię. Od XI do pierwszej połowy XIX w. Górka Duchowna należała do benedyktynów z Lubinia, dlatego też była nazywana również Górką Lubińską lub Mniszą.

Tegoroczne uroczystości odpustowe rozpoczęły się w sobotę, 19 sierpnia, a towarzyszy im hasło "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Niedziela, 20 sierpnia upłynie m.in. pod znakiem dożynek archidiecezjalnych. O godz. 11.00 rozpocznie się msza św. dziękczynna za tegoroczne plony, której będzie przewodniczył ks. biskup Jan Glapiak. W tym dniu tradycyjnie do góreckiego sanktuarium przybędą pielgrzymi z Leszna, wielu z nich pieszo. Wstaną skoro świt, by zdążyć na odpustową sumę. Wśród pielgrzymów są tacy, którzy przybywają tu od lat, bez względu na pogodę, idą pieszo z Leszna do Górki Duchownej nawet podczas ulewy.