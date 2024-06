Samorząd Leszna nie zerwie umowy na modernizację pływalni Akwawit. Prezydent Grzegorz Rusiecki mówi o powodach decyzji

Jest decyzja co dalej z pływalnią Akwawit w Lesznie

G. Rusiecki zapowiedział analizę umowy, a podczas czerwcowej sesji rady miejskiej, poinformował co dalej z pływalnią Akwawit. W grę wchodziły dwa rozwiązania, decyzja o wycofaniu się z inwestycji, co mogło skończyć się procesem sądowym pomiędzy miastem, a firmą Adametz, która wygrała przetarg na modernizację. A drugim rozwiązaniem, równie trudnym co pierwsze, to modernizacja pływalni, tak krytykowana przez dużą część mieszkańców Leszna.