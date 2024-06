„Wieczorem lub jutro rano popłynie ciepła woda" obiecuje szef MPEC w Lesznie Dariusz Staniszewski

„Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj wieczorem popłynie ciepła woda, a jeśli nie dzisiaj, to już na pewno jutro rano" mówi Bartosz Rzeźniczak, szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie. Ciepłą wodę do części mieszkań w Lesznie zamknięto 24 czerwca i ta mało komfortowa sytuacja, gdy z nieba leje się żar, miała potrwać do 3 lipca 2024 roku.