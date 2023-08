Atakował z siekierą w dłoni w Lesznie - został zatrzymany. Ukrywał się na letnisku, gdzie wytropili go kryminalni z Leszna

Kryminalni z Leszna w czwartek 24 sierpnia 2023 roku zatrzymali sprawcę ataku siekierą w Lesznie. 32-latek z powiatu górowskiego ukrywał się na letnisku w powiecie wolsztyńskim. Czeka w celi na przesłuchania i prawdopodobnie śledczy skierują do sądu wniosek aresztowy.

Atak z użyciem siekiery miał miejsce 21 sierpnia 2023 w Lesznie.

- Usłyszałam huk. To były zderzające się samochody. Gdy wyszłam z domu widziałam mężczyznę machajacą długą siekierą. Uderzał w samochód i chyba ranił w nogę innego mężczyznę. Obaj wsiedli do samochodów i odjechali. Jedno z aut to był ciemny bus, drugie volkswagen passat - mówi nam mieszkanka jednego z domów przy Obrońców Lwowa. Atak z siekierą w Lesznie. Napastnik z ciemnego busa ranił 27-latka i uciekł. Przy okazji staranowano przypadkowe samochody, a świadkowie są przerażeni przebiegiem zdarzenia w Lesznie. Na zdjęciu moment zatrzymania znajomego ofiary napaści. Mężczyzna został później zwolniony. Michał Wiśniewski

Zaatakował siekierą w Lesznie i uciekł. Policja szuka sprawcy z ciemnego busa

W czasie zajścia doszło do co najmniej dwóch kolizji. Uszkodzone lekko zostało BMW mieszkanki Leszna. W jej auto uderzył cofający srebrny passat. Jedno z aut, które uciekło z miejsca zajścia rozbiło natomiast citroena, którego prowadziła mieszkanka Kłodzka. To ona widziała cały przebieg zdarzenia.

Atak siekierą w Lesznie to były porachunki? ,,wyglądałło jak egzekucja''

Świadkowie byli przerażeni tym, co rozegrało się na ich oczach. ,,To było jak jakaś egzekucja'' - mówią

Z ciemnego busa, który nagle stanął na środku drogi wyszedł mężczyzna z metrową siekierą i zaczął bić ludzi z innego samochodu, zaparkowanego z boku. Oni chcieli uciekać, ale ich auto utknęło między innymi pojazdami. W panice wycofali rozbijając mój samochód i uciekli. Ciemny bus z mężczyzną z siekierą również uciekł - mówi nam bezpośredni świadek zdarzenia.

To tutaj doszło do ataku z siekierą w ręku w Lesznie. Skrzyżowanie ulic Norwida i Obrońców Lwowa to niemal centrum miasta

Kobieta, która widziała atak była w Lesznie przejazdem.

- Jestem cała roztrzęsiona. Dla kobiety jadącej samej autem w obcym mieście widok mężczyzny w ataku szału, który atakuje kogoś bardzo blisko siekierą jest przerażający - mówiła nam kobieta. Policjanci na krótko skuli i zatrzymali mężczyznę, który też dojechał na miejsce zdarzenia i znał zaatakowanego siekierą mężczyznę. . Przyjechał srebrnym passatem. Był mocno pobudzony i po wymianie słów z policjantami został na pewien czas skuty i osadzony w radiowozie ,,by ochłonął''.

Policja od kilku dni szukała sprawcy. Busa znaleziono w wypożyczalni w Lesznie. Mężczyzna zmieniał samochody i mylił tropy. Śledczy wiedzieli kogo szukają. Napadnięty i napastnik się znali. Pochodzili obaj z powiatu górowskiego.

W czwartek rano krymialni z Leszna zrobili nalot na ośrodek wypoczynkowy w powiecie leszczyńskim. Tam zatrzymali napastnika. 32-latek, który ranił 27 latka i uszkodził samochód został zatrzymany na terenie kompleksu domków letniskowych w powiecie wolsztyńskim. Jest osadzony w leszczyńskiej komendzie i czeka na przesłuchania – mówi Daria Żmuda z policji w Lesznie. Zatrzymany 32 -latek atakował mężczyznę z siekierą na ulicy Obrońców Lwowa w Lesznie 21 sierpnia 2023 KMP w Lesznie Śledczy z Leszna będą składać wniosek o tymczasowy areszt dla 32 – latka. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie zarzuty usłyszy napastnik z siekierą z Leszna.