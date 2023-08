Atak z siekierą na skrzyżowaniu w Lesznie. Ranny został 27 -latek. Policja szuka napastnika z ciemnego busa

Sceny jak z gangsterskiego filmu rozegrały się w poniedziałek 21 sierpnia 2023 w Lesznie. Na skrzyżowaniu Norwida i Obrońców Lwowa doszło do kolizji i awantury, w czasie której jeden z uczestników zaatakował oponenta siekierą. Uderzał w samochód i prawdopodobnie ranił jedną osobę. Po wszystkim uciekł ciemnym autem.

Do dramatycznych wydarzeń doszło krótko przed godziną 15.00 na skrzyżowaniu ulic Obrońców Lwowa i Norwida. To praktycznie centrum Leszna.

Atak z siekierą w Lesznie. Ranny mężczyzna uciekał przed napastnikiem

Atak z siekierą w Lesznie. Napastnik z ciemnego busa ranił 27-latka i uciekł. Przy okazji staranowano przypadkowe samochody, a świadkowie są przerażeni przebiegiem zdarzenia w Lesznie. Na zdjęciu ślady rozbitej szyby po uderzeniu siekierą w boczne drzwi auta, którym jechał napadnięty 27-latek. Michał Wiśniewski - Usłyszałam huk. To były zderzające się samochody. Gdy wyszłam z domu widziałam mężczyznę machajacą długą siekierą. Uderzał w samochód i chyba ranił w nogę innego mężczyznę. Obaj wsiedli do samochodów i odjechali. Jedno z aut to był ciemny bus, drugie volkswagen passat - mówi nam mieszkanka jednego z domów przy Obrońców Lwowa. Atak z siekierą w Lesznie. Napastnik z ciemnego busa ranił 27-latka i uciekł. Przy okazji staranowano przypadkowe samochody, a świadkowie są przerażeni przebiegiem zdarzenia w Lesznie. Na zdjęciu moment zatrzymania znajomego ofiary napaści. Mężczyzna został później zwolniony. Michał Wiśniewski

Zaatakował siekierą w Lesznie i uciekł. Policja szuka sprawcy z ciemnego busa

Na miejscu cały czas pracują policjanci.: prewencja, ruch drogowy i kryminalni. Relacje uczestników, którzy zostali na miejscu, są chaotyczne i mają wskazywać na porachunki między uczestnikami zajścia. W czasie zajścia doszło do co najmniej dwóch kolizji. Uszkodzone lekko zostało BMW mieszkanki Leszna. W jej auto uderzył cofający srebrny passat. Jedno z aut, które uciekło z miejsca zajścia rozbiło natomiast citroena, którego prowadziła mieszkanka Kłodzka. To ona widziała cały przebieg zdarzenia.

Atak siekierą w Lesznie to były porachunki? ,,wyglądałło jak egzekucja''

Świadkowie są przerażeni tym, co rozegrało się na ich oczach. ,,To było jak jakaś egzekucja'' - mówią

Z ciemnego busa, który nagle stanął na środku drogi wyszedł mężczyzna z metrową siekierą i zaczął bić ludzi z innego samochodu, zaparkowanego z boku. Oni chcieli uciekać, ale ich auto utknęło między innymi pojazdami. W panice wycofali rozbijając mój samochód i uciekli. Ciemny bus z mężczyzną z siekierą również uciekł - mówi nam bezpośredni świadek zdarzenia.

To tutaj doszło do ataku z siekierą w ręku w Lesznie. Skrzyżowanie ulic Norwida i Obrońców Lwowa to niemal centrum miasta

Kobieta, która widziała atak była w Lesznie przejazdem. - Jestem cała roztrzęsiona. Dla kobiety jadącej samej autem w obcym mieście widok mężczyzny w ataku szału, który atakuje kogoś bardzo blisko siekierą jest przerażający - mówiła nam kobieta. Policjanci na krótko skuli i zatrzymali mężczyznę, który też dojechał na miejsce zdarzenia i znał zaatakowanego siekierą mężczyznę. . Przyjechał srebrnym passatem. Był mocno pobudzony i po wymianie słów z policjantami został na pewien czas skuty i osadzony w radiowozie ,,by ochłonął''.

Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy napaści. Przeglądany jest między innymi monitoring. AKTUALZACJA z godziny 18.20 Policja oficjalnie zabrała głos w tej sprawie. - Na ten moment sprawca nie został zatrzymany. Trwają natomiast czynności procesowe z 27-letnim mężczyzną, który został raniony w nogę i po zaopatrzeniu medycznym został zwolniony ze szpitala. Zdarzenie na ulicy Obrońców Lwowa miało charakter kryminalny i nasi funkcjonariusze cały czas pracują nad wyjaśnieniem okoliczności - powiedziała nam Daria Żmuda z leszczyńskiej policji.

