Będzie to najdroższa inwestycja w historii samorządu Leszna. Ogłoszono, kto zmodernizuje pływalnię Akwawit w Lesznie

Remont pływalni Akwawit to pomysł samorządu Leszna, który od kilku lat jest właścicielem zamkniętej pływalni. Do przetargu na to zadanie złożono dwie oferty, Jedną, na ponad blisko 74 000 000 złotych przedstawiło przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich, a droższa wpłynęła od firmy Alstal z Bydgoszczy. W tym przypadku modernizacja miała kosztować Leszno niemal 88 000 000

Dariusz Staniszewski