Będzie więcej sklepów i lokali gastronomicznych oferujących alkohole. Zabiegali o to przedsiębiorcy

Podczas czwartkowej sesji rady miejskiej przyjęto uchwałę zwiększającą limit zezwoleń dla sklepów i lokali gastronomicznych zamierzających handlować piwem i wódką. Tłumacząc, że dotychczasowe limity są niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania przedsiębiorców.

- Obowiązujące limity zezwoleń są niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania przedsiębiorców co jest

spowodowane rozwojem branży handlowo – gastronomicznej na terenie miasta Leszna.

Obecnie wyczerpane zostały limity na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5%

do 18% zawartości alkoholu a w pozostałych przypadkach wykorzystanie limitów jest na

poziomie 94% i więcej - tłumaczył Maciej Kuchel, z Wydziału Spraw Obywatelskich.

Po przyjęciu uchwały alkohol pojawi się na półkach w nowych sklepach.