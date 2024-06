Duże zaniepokoje związane z sytuacją w szpitalu w Lesznie. Zwołano specjalną komisję w tej sprawie

Niepokoi nas ta sytuacja. Dyrektor szpitala długo zapewniał nas, że sytuacja jest pod kontrolą i na zlecenie dyrekcji firmy headhunterskie poszukują lekarzy na rynku. Niedawno okazało się jednak, że z ośmiu lekarzy, którzy pracowali jeszcze w grudniu, zostało tylko trzech. Skoro przez pół roku nie znaleziono choćby jednego neurologa do pracy w Lesznie, to obawiamy, że dojdzie do zamknięcia tego oddziału - mówił Adam Kośmider z PiS, radny i członek rady społecznej szpitala.