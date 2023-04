Będą dwie zbiórki pod petycjami czynszowymi w Lesznie? Swoją zapowiada opozycja, ale także prezydent Leszna FILM

Radni Leszna na sesji pod koniec marca przyjęli uchwałę w sprawie obniżki czynszów, której inicjatorem był prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

Zmieniono i podwyższono wartość procentową progów dochodowych, na podstawie których można się o ulgi ubiegać. Będą one wynosić 2538 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1903 na osobę, gdy w mieszkaniu mieszka więcej osób. Jeśli najemcy mają miesięczne dochody równe lub niższe od wyżej podanych, to mogą wystąpić o obniżkę opłat w mieszkaniach zarządzanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych. Dzięki zmianom progów dochodowych potencjalne grono beneficjentów uprawnionych do otrzymania ulgi się powiększy – tłumaczy Lucyna z Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.