W Lesznie powstanie skwer Marii i Lecha Kaczyńskich oraz pomnik generała Józefa Hallera

- Najpierw powinniśmy podzielić ten teren, a dopiero potem podejmował uchwałę o nazwie skweru. Mam wątpliwości, czy takie osoby jak Maria i Lech Kaczyńscy zasługują się na takie podejście do sprawy i przepychanie uchwały kolanem - oświadczyła Adriana Machowiak (KO)

Problemem nie okazali się więc sami patroni, ale właśnie sprawa proceduralna. Propozycję nadania skwerowi imienia Lecha i Marii Kaczyńskich przekazała Radzie Miejskiej Leszna leszczyńska Solidarność.

W Poznaniu skwer formalnie jest rozdzielony odpowiednimi zapisami w uchwale. Zostało to jasno określone - ripostował naczelnik Adamczak

Do tej pory pracując w Lesznie z trzema różnymi prezydentami udało nam się zrobić ważne rzeczy. Nie zawsze zgadzaliśmy się z sobą pod względem poglądów politycznych, ale mimo różnic, znajdowaliśmy porozumienie. Leszno pokazywało dzięki tej postawie, że nie jesteśmy zainfekowaniu tymi podziałami znanymi ze stolicy. Liczę na to, że postawę Marii i Lecha Kaczyńskich będziemy w Lesznie oceniać w odniesieniu do ich dokonań, a nie barw politycznych - argumentował przewodniczący Solidarności w Lesznie, Karol Pabisiak.