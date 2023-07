Biedronka na Zatorzu w Lesznie otwarta po przebudowie. Oblężenie parkingów i łowcy promocji w akcji

Biedronka na Zatorzu w Lesznie przeszła remont

Handel na Zatorzu w Lesznie. Znikają małe sklepy

Zatorze to wciąż rozbudowujące się osiedle. Budowa marketów takich jak Biedronka, Dino, czy Polo działajacego w pasażu Zatorze to naturalny element rozwoju handlu. Od czasu budowy Dino na Święciechowskiej, Lotniczej i adaptacji dawnej szkoły pod Biedronkę na Szybowników w dzielnicy podzielonej na tak zwaną część strzyżewicką i święciechowską ( tak zwane dawne ,,huby '') w dzielnicy nie powstał kolejny nowy sklep. Znikają za to kolejne małe małe sklepiki jak choćbt zamknięty niedawno spożywczak na Okrzei, czy punkt handlowo - pocztowy przy Święciechowskiej.