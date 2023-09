Bloki GTBS w Lesznie jednak powstają. Miasto musiało dołożyć do wykupu w nich mieszkań Michał Wiśniewski

Dwa i pół miliona złotych musiał dołożyć samorząd Leszna do inwestycji Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, by mogła się rozpocząć budowa nowych bloków z 50 mieszkaniami dla miasta. W przyszłym roku będzie to kwota kolejnych 4 milionów złotych. Radni opozycji byli przeciwni tym partycypacjom, ale rada finalnie przegłosowała kilkumilionowe wsparcie.