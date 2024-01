Roboty na ostatniej prostej. Wiemy, kiedy otworzą galerię handlową Goplana w Lesznie

Jakie będą sklepy w galerii handlowej Goplana w Lesznie?

Przy ulicy Królowej Jadwigi finiszuje budowa galerii handlowej Goplana. Galeria będzie miała ponad 9 000 mkw. i 25 punktów handlowych. Pierwsze marki poznaliśmy we wrześniu 2023 roku i część z nich, jest już w Lesznie obecna. Będą to Pepco, Rossman, Sinsay, Apart, Biedronka, CCC, Tabak, Half Price i Świat Książki. W galerii handlowej będzie też gastronomia. Pod budynkiem wybudowano duży parking podziemny na ponad 300 samochodów. Tak wyglądają podstawowe informacje dotyczące inwestycji w centrum Leszna.

Sama budowa jest na ostatniej prostej. Większość prac prowadzona jest w środku budynku, co nie oznacza, że otoczenie już jest gotowe. Na przeszkodzie stanęła aura, która nie pozwala prowadzić robót dookoła obiektu. Przypomnijmy, że inwestor przebudował fragment ulicy Dąbrowskiego, na którym kostkę brukową zastąpiono asfaltem. Do położenia została ostatnia tzw. ścieralna warstwa dywanika.

Samorząd przebuduje ulicę Królowej Jadwigi w Lesznie

Wprawdzie ruch samochodów do i z galerii, prowadzony będzie ulicami Niepodległości i Dąbrowskiego, to ulicą Królowej Jadwigi do sklepów dojdą piesi. Stan nawierzchni ulicy i chodników wymaga pilnej interwencji. W 2024 roku samorząd zaplanował rozłożoną na dwa lata modernizację Królowej Jadwigi. Szacunkowy koszt modernizacji ulicy to 15 000 000. Swoją cegiełkę do remontu ulicy dołożą Wodociągi Leszczyńskie.

Dariusz Staniszewski