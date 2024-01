Czy Koalicja Obywatelska wygra w Lesznie wybory? Mają w tym pomóc znani politycy. Do Leszna przyjedzie Małgorzata Kidawa-Błońska

Małgorzata Kidawa-Błońska przyjedzie do Leszna

Już wiadomo, kiedy będą miały miejsce przełożone o pół roku wybory samorządowe. Premier Donald Tusk podał oficjalną datę, do urn pójdziemy 7 kwietnia, a w przypadku, gdy będzie to wymagane, druga tura głosowania będzie miała miejsce dwa tygodnie później czyli 21 kwietnia 2024 roku.

Poseł Grzegorz Rusiecki w mediach społecznościowych poinformował o zaproszeniu do Leszna Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. „Wystosowałem dla obu Panów zaproszenie do Leszna, które spotkało się ze…

W Lesznie wybierzemy 23 osoby do rady miejskiej i prezydenta. Wyborczej weryfikacji podda się prezydent Łukasz Borowiak, a w najbliższych dniach poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Z podaniem nazwiska kandydata na najważniejszy fotel w mieście nie ociąga się Koalicja Obywatelska. Jednak ugrupowanie poda nazwisko kandydata z przytupem, zrobi to w dniu, w którym do Leszna przyjedzie marszałkini senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska.