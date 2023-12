Poseł Grzegorz Rusiecki zaprosił ważnych polityków. Czy Tusk i Trzaskowski przyjadą do Leszna?

Czy Tusk z Trzaskowskim przyjadą do Leszna?

Niewykluczone, że mieszkańcy Leszna będą mogli spotkać się Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim. Premiera i prezydenta Warszawy do Leszna zaprosił poseł Grzegorz Rusiecki. Polityk w mediach społecznościowych napisał „Spotkanie świąteczne Klubu Koalicji Obywatelskiej było także doskonałą okazją do rozmów. Premier Donald Tusk miło wspominał spontanicznie zorganizowane spotkanie w Lesznie, a Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkanie w Kaliszu. Podczas rozmów wystosowałem dla obu Panów zaproszenie do Leszna, które spotkało się ze zrozumieniem. Szczegóły wkrótce."

fb. Grzegorz Rusiecki

15 października na Grzegorz Rusiecki w Lesznie oddano ponad 10 000 głosów. Żaden z kandydatów nie dostał wyższego poparcia. Polityk poprawił swój wynik sprzed czterech lat, gdy zebrał ponad 7 000 głosów w Lesznie. Nie wiadomo czy zaproszenie Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego do Leszna ma związek z nadchodzącymi szybkim krokiem wyborami do samorządu. Najprawdopodobniej w niedzielę 7 kwietnia wybierzemy radnych i wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta. Niewykluczone, że kandydatem na prezydenta Leszna będzie Grzegorz Rusiecki.