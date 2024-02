Czy mieszkańcy Leszna pomogą? Prezydent miasta w Ukrainie prosi mieszkańców Leszna o pomoc

25 tysięczny Złoczów w obwodzie lwowskim, leżący około 150 km od granicy z Polską, wyspecjalizował się w budowaniu dronów wojskowych wykorzystywanych w obronie przed wojskami rosyjskimi. Montującym drony brakuje części potrzebnych do zmontowania dronów.

Kiedy nasi prezydenci i członkowie parlamentu rozmawiają o samolotach, czołgach i armatach, my z Wami w tym czasie mamy możliwość połączenia sił w celu wyprodukowania dronów FPV. Jak twierdzą wojskowi, to właśnie drony dominują dziś na linii kontaktu między naszymi siłami a siłami wroga. To właśnie drony uratują życie naszych żołnierzy i mogą spowodować znaczne szkody dla sił ludzkich i sprzętu wroga. W naszej gminie nauczyliśmy się składać najprostsze drony FPV. Jedyny problem jest z komponentami. Części do składania dronów FPV kupujemy gdzie tylko się da, głównie od chińskich producentów. Bardzo proszę o pomoc właśnie tego typu w pierwszej kolejności. Podaję listę komponentów do złożenia drona - apeluje o pomoc prezydent Złoczowa.