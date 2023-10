Dalszy ciąg modernizacji SOSW w powiecie leszczyńskim. Szkoła stoi obok zamku w Rydzynie

Aby zapobiec degradacji elewacji wymagana jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i wymianą podejść kanalizacyjnych sanitarnych do budynków, które będą prawidłowo odprowadzać ścieki do miejskiej sieci. Konieczne jest usystematyzowanie gospodarki wód opadowych. Dotychczas woda z dachów budynków jest odprowadzana bezpośrednio przy ścianach fundamentowych, co powoduje jej podsiąkanie w mury z ziemi i niszczenie ich struktury, odpadanie tynku oraz kruszenie elewacji. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wilgoci zaplanowano wykonanie i spięcie istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej w system odprowadzający wodę poza obrys budynku - dodaje Rafał Makowski.