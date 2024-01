Cała sieć nowych dróg powstaje na tym osiedlu w Rydzynie, które kiedyś tonęło w błocie

Do tej pory wiele osiedlowych ulic na rydzyńskim osiedlu miało tylko gruntową nawierzchnię i pojawiały się problemy z gromadzącą się wodą. Osiedle Rydzyna 2000 to drugie co do wielkości osiedle mieszkaniowe w Rydzynie. Mieszkańcy od lat czekali tam na budowę dróg, bo poruszać musieli się w większości gruntowymi osiedlowymi ciągami.

To już finał wielomiesięcznej modernizacji dróg na osiedu Rydzyna 2000 Michał Wiśniewski