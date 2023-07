Finał prac na modernizowanej ulicy Budowlanych w Lesznie. Kładą ostatnią warstwę i zamkną całkowicie ruch na jeden dzień

Remont, a dokładniej budowa od podstaw ulicy Budowlanych zrealizowana jest od jesieni 2022 roku. Strefa gospodarcza Idea, gdzie znajduje się ulica Budowlanych to jedna z dwóch leszczyńskich dzielnic przemysłowych. Zlokalizowana jest w obrębie ulic Okrężnej, Usługowej i Geodetów. Znaczna część dróg ma tam świetne nawierzchnie, które powstały w ostatnich latach. Są jednak i takie ulice jak Budowlanych. Od lat działa – jeszcze zanim powstała cała strefa - działało przy niej wiele firm, a droga była w opłakanym stanie. W części wykonana była z destruktu asfaltowego, a w połowie z ułożonych przed laty betonowych płyt.

Od godziny 7.00 do godziny 17.00 będzie zamknięta cała ulica Budowlanych od skrzyżowania z Okrężną do skrzyżowania z Geodetów. W trakcie zamknięcia drogi będzie układana ostateczna warstwa ścieralna nawierzchni. Ruch pojazdów w trakcie realizacji robót będzie całkowicie zabroniony – informuje Urząd Miasta Leszna.

Tak wyglądała Budowlanych przed modernizacją

Zdanie realizowane jest etapowo i część robót już wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyceniona została na ponad 732 tysiące, a miasto zapłaci za to zadanie ponad 7,1 miliona złotych. Leszno dostało jednak dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi prawie 4,2 miliona złotych.

W ramach modernizacji wykonywana jest właśnie przebudowa nawierzchni drogi, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia. Planowany termin zakończenia inwestycji to 28 sierpnia 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że uda się go przyspieszyć.