Finał WOŚP w Lesznie 2024. Obiad z ministrem, biegi, rajd i taniec z ogniem to tylko część atrakcji

W tym roku finał WOŚP odbywa się pod hasłem ,,Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Będzie to już 32. odsłona Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 28 stycznia 2024.

W Lesznie jak co roku odbędzie się uliczna kwesta, podczas której wolontariusze będą zbierać do puszek datki. Kwesta połączona będzie z szeregiem wydarzeń, zachęcających do wsparcia charytatywnej akcji. Dochód zostanie przeznaczony na zakup sprzętu do diagnozowania oraz monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych wylicza Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.