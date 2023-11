W Lesznie mamy chatkę świętego Mikołaja. Zobaczcie jak pięknie wygląda

Tak wygląda Chatka Świętego Mikołaja w Lesznie

Już po wejściu do naszego budynku przy placu Metziga dzieci przywita sceneria rodem z ,,Krainy Lodu''. Dalej będzie równie ciekawie. Całe górne piętro przygotowaliśmy w klimacie prawdziwej, przytulnej i świątecznej chatki Mikołaja - wylicza Katarzyna Jaśkowiak, prezes stowarzyszenia.

Tak wygląda Chatka Świętego Mikołaja w Lesznie. Będzie działać od 20 listopada przez miesiąc w Banku Żywności przy Metziga. Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności w Lesznie

Nie tylko zwiedzanie ma być atrakcją dla dzieci. Przygotowano dla nich także świąteczne laboratorium. Będą w nim powstawać śnieżne kule oraz piana. Opowiemy też o historii szopki bożonarodzeniowej, którą także przygotowaliśmy dla naszych gości – dodaje prezes Jaśkowiak.

To już druga edycja akcji. Pierwsza, przed rokiem, przyciągnęła do ,,chatki'' ponad tysiąc uczniów. W tym roku zainteresowanie będzie jeszcze większe. Odwiedziny Chatki Świętego Mikołaja w Lesznie ruszają od poniedziałku 20 listopada 2023 i potrwać mają do 21 grudnia prowadzone są zapisy. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że na grudzień uruchomiono dodatkowe terminy na zwiedzanie i warsztaty. Koszt uczestnictwa w półtoragodzinnych warsztatach to 60 złotych od dziecka. Cały dochód będzie przeznaczony na działalność Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności.