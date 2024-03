Impreza jubileuszowa pracownika zakończona alarmem w Lesznie. Strażacy stanęli w drzwiach

Sygnał alarmowy w biurowcu na Skarbowej w ścisłym centrum Leszna załączył się w czwartek 14 marca 2024 kilka minut po godzinie 9.00 rano. Dla strażaków oznacza to pilny wyjazd i to nie jednej jednostki, ale kilku. Takie zgłoszenie może oznaczać pożar, co w przypadku biurowca w zwartej zabudowie wymaga szybkiej reakcji.

Gdy na miejsce dojechały wozy strażackie, ewakuowano już pracowników firmy. Łącznie budynek musiał opuścić ponad 40 osób.