Inwestor zaczyna prace na działce przy Rondzie Roszarnia. Co tam powstanie?

Działka przy rondzie Roszarnia zgodnie z deklaracjami inwestora ma zostać przeznaczona pod budowę bloków mieszkalnych. To teren, który wymagał sporo pracy. Działka była dość gęsto zarośnięta, ale nie lasem lecz mniejszą roślinnością. Przed laty były to tereny sąsiadujące z dawną roszarnią. Dość podmokłe. Od lat działka między Estkowskiego a Austriacką stała pusta.

Samorząd Leszna nie ma już do dyspozycji wielu terenów pod podobne inwestycje, choć takie działki co pewien czas pojawiają się w ofercie miejskiej. Tak było z z terenem na osiedlu Rejtana, które miasto chciało sprzedać pod bloki, ale zaprotestowali mieszkańcy. Po tegorocznej ekspetyzie drzew samorząd uznał, że terenu nie sprzeda, ale chce by mieszkańcy sami przekształcili go pod ,,park społeczny''.