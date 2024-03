Kandydat na radnego gra fair play. Co zrobił aspirujący do rady miejskiej Leszna Aleksander Ganowicz?

Zerwany baner wyborczy radnego Leszna Krystiana Maćkowiaka

Pomimo wszystkich dzielących nas różnic politycznych, mój baner został zdjęty, a w to miejsce ponownie powiesiliśmy baner Krystiana Maćkowiaka, który wisiał tam pierwszy - dodaje A. Ganowicz.

Do 5 000 złotych za niszczenie reklam wyborczych

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, wysokość mandatu może wynieść nawet 5 000 złotych, a karę zarządza sąd. To jednak nie koniec. W przypadku, gdy komitet wyborczy oszacuje, że straty poniesione przez zniszczenie plakatu wyborczego przekraczają 500 zł, osoba, która go dokonała, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.