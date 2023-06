Królowa seriali przyjechała do Leszna. Ilona Łepkowska w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Ilona Łepkowska gościła w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie

Nie sposób wyliczyć wszystkich seriali, do których Ilona Łepkowska pisała scenariusze lub była producentką. Każdy z nich przed telewizory ściągła miliony wiernych fanów. A telenowelę „M jak miłość” dwa razy w tygodniu łącznie oglądało 25 milionów widzów.

Dariusz Staniszewski

W domu rodzinnym nie mieliśmy telewizora. Rodzice uważali, że „odciągnie” nas od książek. Rodzice kupili pierwszy telewizor, gdy wyprowadziliśmy się na swoje z rodzinnego domu - wspominała Ilona Łepkowska.

I. Łepkowska podkreśla, że telenowele mają misję do spełnienia. Chodzi o to, że maja pokazywać rzeczy ważne i uświadamiać. Tak też było z rolą Piotra Swenda czyli filmowego Maciusia z serialu „Klan”. Syn Ryszarda i Grażyny Lubiczów z zespołem Downa wzbudził szereg kontrowersji oraz wprowadził do debaty publicznej temat życia codziennego osób z tą wadą genetyczną.