Leszno na jazzową nutę. 19 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Lesznie

Warsztaty jazzowe w Lesznie są wyjątkowym projektem edukacyjnym. Przybywa na nie wielu młodych ludzi, którzy potrzebują kontaktu z wybitnymi instrumentalistami, historią, literaturą i muzyką - to wszystko na warsztatach im dajemy. Przez prawie 20 lat warsztaty wychowały kilka setek młodych ludzi, którzy w środowisko jazzowe będą wchodzili dobrze przygotowani - mówi dziennikarz muzyczny Andrzej Winiszewski.

Warsztaty jazzowe w Lesznie sa pomysłem wokalistki, pianistki i artystki Julii Sawickiej - Kotomskiej.

19 lat temu, gdy rozpoczęliśmy warsztaty jazzowe, to był impuls bardzo prosty - miłość młodego człowieka do muzyki i jazzu i chęć robienia tego w swoim mieście. Właśnie tak rozpoczęły się warsztaty jazzowe. Po latach mogę powiedzieć, że to był jeden z najlepszych pomysłów, jaki mógł się przytrafić temu miastu - wspomina prezeska Fundacji Edukacyjnej Pro Musica Julia Sawicka - Kotomska.