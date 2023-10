Leszno wciąż czeka na wyniki wyborów. Liczenie głosów rekordowo długie. Kiedy będą wyniki?

Leszno i ościenne gminy czekają na wyniki wyborów, ale do godziny 15.00 PKW i ich nie podała.

Mamy informacje, że w jednej z komisji w Lesznie były jakieś problemy techniczne i całe miasto czekało z tego powodu – mówił nam przedstawiciel jednego z komitetów wyborczych w Lesznie.

Sprawdziliśmy to w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie. Tam dowiedzieliśmy się, że głosy z Leszna jeszcze nie dotarły do Kalisza do komisji okręgowej.

Wszystkie protokoły z każdej z komisji zostały dostarczone do pełnomocnika w mieście i mam informację, że jadą do Kalisza – mówiła nam po godzinie 15.00 w poniedziałek 16 października 2023 Joanna Neczyńska, szefowa delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Problem dotyczy nie tylko Leszna, ale też powiatu i sąsiednich powiatów. -