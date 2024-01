Mieszkanka Leszna postrzelona w nogę na strzelnicy w Czaczu. To już drugi wypadek podczas strzelania w tym miejscu

Do wypadku doszło w niedzielę 28 stycznia 2024 na terenie strzenicy w Czaczu przy Wielichowskiej.

Ok 15.30 zostaliśmy powiadomieni o wypadku podczas szkolenia strzeleckiego pod nadzorem instruktora. Jak się okazało, 50- letnia mieszkanka Leszna podczas chowania broni krótkiej do kabury postrzeliła się w udo. Kobieta z obrażeniami ciała została zabrana do szpitala – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Jak się dowiedzieliśmy, choć wstępnie obrażenia mieszkanki Leszna nie wyglądały poważnie, jednak zostały zakwalifikowane jako naruszające czynności ciała powyżej siedmi dni. Uczestnicy strzelania w Czaczu byli na miejscu badani alkomatem.

Wszyscy byli trzeźwi. O zdarzeniu poinformowano prokuratora i przeprowadzone zostały czynności na miejscu z udziałem grupy dochodzeniowo - śledczej – dodaje Jarosław Lemański.

To kolejny wypadek z bronią na terenie strzelnicy w Czaczu. W listopadzie 2023 do szpitala trafił 36-latek z Poznania. Z ranami twarzy i szyi trafił wówczas do szpitala. Nie było do końca jasne, czy doszło do postrzału, czy upadku na stanowisku strzeleckim.