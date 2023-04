Milion na zamek w Rydzynie. Na co zostaną wydane pieniądze?

Milion złotych na ratowanie zamku w Rydzynie

Wirtualny spacer po zamku w Rydzynie

Dariusz Staniszewski

Zamek w Rydzynie zaprasza do zwiedzania swoich komnat nie tylko osobiście, lecz również wirtualnie. Wycieczka online będzie zachętą do tego, by wybrać się do Rydzyny, aby zwiedzić piękny zamek i park. Wnętrza i otoczenie zamku można zobaczyć TUTAJ