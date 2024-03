Motocykle wyjechały na drogi w Lesznie. Jeden z kierowców stracił już prawko za prędkość

Widok motocykli, które w sporej licznie od kilku pojawiają się na drogach w Lesznie pokazuje, że mimo marca, wielu kierowców jednośladów już tęskni za sezonem.

W weekend policjanci w Leszna przyjrzeli się temu, jak poruszają się motocykliści w Lesznie. W niedzielę 3 marca 2024 w godzinach popołudniowych na Alejach Konstytucji 3 Maja patrol mierzył prędkość i gdy radar trafił na kierowcę motocykla, na wyświetaczu pojawiła się wartość znaczne wyższa niż obowiązujące tam 70 km/h/

Tuż przed godziną 16.00 mundurowi zauważyli jadący z dużą prędkością motocykl. Policyjny fotoradar zarejestrował prędkość 133km/h, to o 55km za dużo. To ulica w obrębie miasta, na której wg policyjnych statystyk dochodzi do największej ilości zdarzeń drogowych. Obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 70km/h. Głównymi przyczynami tych zdarzeń są między innymi. niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, ale przede wszystkim nadmierna prędkość kierowców – mówi Monika Żymełka z oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.