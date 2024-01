MPEC w Lesznie zapowiedział nowe stawki za ciepło. Duża obniżka, ale czy odczują ją mieszkańcy? ,,To zależy od spółdzielni'' - słyszymy Michał Wiśniewski

Nawet do 35 procent tańsze ciepło będzie dostarczało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie do swoich klientów – taką deklarację złożył 8 stycznia 2024 prezes MPEC Bartosz Rzeźniczak. Czy przełoży się to na niższe rachunki w spółdzielniach? O tym mają decydować ich prezesi. Obniżki ma wprowadzić Miejski Zakład Budynków Komunalnych.