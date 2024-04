Mieszkańcy Zatorza znający lokalne uliczki mogli dotrzeć do odcinka Wolińskiej, którego nie zamknięto, tuż przed rondem bez konieczności jazdy Święciechowską (przejazd do centrum często utrudniają tam zamknięte szlabany kolejowe). Do tej pory wymagało to jednak jazdy ulicami Łużycką, Miśnieńską, Obotrycką i kawałkiem gruntowej i pełnej dziur drogi wzdłuż Wolińskiej