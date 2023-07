Nie każde miasto może pochwalić się wiatrakiem. „Czesław” wita wjeżdżających do Leszna turystów

Wiatrak „Czesław” - pamiątka po Lesznie, którego już nie ma

Zabytkowy wiatrak „Czesław” jest jednym z dwóch ocalałych z grupy około 100 wiatraków, jakie znajdowały się na przedmieściach Leszna w XVIII i XIX wieku - czytamy na stronie internetowej Zabytki miasta Leszna. - Wiatrak zbudowano w 1728 roku. Z tego okresu pochodzi koło paleczne oraz większość elementów szkieletowej konstrukcji, a także sztąber i mącznica, co potwierdzają badania dendrochronologiczne. Według przekazów ustnych wiatrak pochodzi ze Sławy, a do Leszna został przewieziony dopiero na początku XIX w., gdzie stanął w pobliżu obecnej ulicy Cypriana Kamila Norwida.

Mechanizm wiatraka pierwotnie napędzany był siłą wiatru. Po 1945 r. we wnętrzu zainstalowano silnik elektryczny i dokonano przesunięcia żaren z części centralnej na ścianę boczną. Wraz z kompletnym, oryginalnym i sprawnym wyposażeniem jest cennym zabytkiem ukazującym rozwój techniki młynarskiej od średniowiecza do poł. XX wieku - czytamy w opisie „Czesława”.

Wiatrak pracował do połowy lat 80. XX wieku. „Czesław” należał do rodziny, której nie było stać na to, aby go odnowić i przywrócić do życia. Samorząd zaproponował, aby obiekt przejęło miasto i ustawiło na własnym terenie. Wiatrak nazwano „Czesław” na cześć człowieka, który przepracował w nim prawie całe życie.

Przeniesienie wiatraka z ulicy Strumykowej na Grzybowo miało miejsce w 2018 roku. Remont i przygotowanie do tego, aby mógł służyć do celów edukacyjnych to koszt 760 000 złotych. Samorząd z własnego budżetu wyłożył 160 000, a 600 000 złotych pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.