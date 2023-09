Nowe miejsce dla dzieci powstaje w Lesznie. Takiej atrakcji w mieście jeszcze nie było Michał Wiśniewski

Na leszczyńskim lotnisku powstaje ośmiometrowa wieża ze zjeżdżalniami i ścianą wspinaczkową. To kolejna inwestycja możliwa do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Kolejna już jest w planach - ma być to sąsiadująca z nową wieżą kopuła - planetarium.