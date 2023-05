Nowe przedszkole w Lesznie otwarte z dużym poślizgiem

Jedną z większych atrakcji przedszkola jest z pewnością zjeżdżalnia, którą dzieci będą mogły zjeżdżać z piętra na parter. Można też korzystać z windy. Innym rozwiązaniem, które po raz pierwszy pojawiło się właśnie w nowej siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 12 to mała szklarnia przy placu zabaw. Dzieci same będą mogły tam sadzić i pielęgnować warzywa, a potem je zbierać i zajadać. Osobista opieka nad warzywniakiem to będzie najlepsza lekcja przyrody – wylicza L. Gbiorczyk.