Nowe uprawnienia straży miejskiej. Komu strażnicy mogą wystawić mandat?

Nowe uprawnienia straży miejskiej

Strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat m.in. za naruszenie zakazu jazdy rowerem czy elektroniczną hulajnogą wzdłuż drogi dla pieszych lub przejścia dla pieszych. Wówczas mandat może wynieść od 50 do 100 zł - informuje Urząd Miasta Leszna.

Dodatkowo mundurowi mogą nałożyć grzywnę w kwocie 200 zł za brak dokumentu upoważniającego do kierowania takim pojazdem. Oznacza to, że osoby w wieku poniżej 18. roku życia muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast osobom pełnoletnim wystarczy dowód osobisty.