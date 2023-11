Badanie wykonywane są bezpłatnie dla pań w wieku od 45 – 74 roku życia, ale jeśli są wskazania i skierowanie, to badania mogą być wykonane także dla pacjentek spoza tego przedziału wiekowego.

Zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla naszego szpitala kosztował 700 tysięcy złotych i jest to pierwszy z cyklu planowanych zakupów sprzętowych dla naszego szpitala. Do końca roku pojawią się też inne ważne urządzenia, a łącznie będą to zakupy warte 5 milionów złotych. Ponad 3,3 miliona złotych to wsparcie unijne - mówi starosta gostyński, Robert Marcinkowski.