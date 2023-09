Nowy wóz leszczyńskich strażaków już jeździ na akcje

To średni wóz zabudowany na podwoziu volvo. Sprzęt trafił do Leszna wraz z wyposażeniem.

Mamy na nim między innymi nowoczesne narzędzia hydrauliczne między innymi do działań przy wypadkach drogowych. Mają one akumulatory i natychmiast po dojeździe są gotowe do działania bez konieczności podpinania do nich żadnych przewodów. Obsada auta ma na wyposażeniu także nowoczesne aparaty powietrzne. Ważą kilka kilogramów zamiast kilkunastu jak starszy sprzęt. To znacznie zwiększa komfort prowadzenia akcji i mobilność strażaków – wylicza brygadier Sebastian Kozłowski, komendant PSP w Lesznie.