Ojcowie mogą spać na porodówce w szpitalu w Lesznie. Pacjentki chwalą nowy pomysł

Umożliwiamy pobyt wskazanej osoby towarzyszącej na noc. Przedstawiamy regulamin takiego pobytu. Osoba towarzysząca musi zapoznać się z nim i jeśli go akceptuje, podpisać. To warunkuje możliwość stałego pobytu z położnicą i noworodkiem – informuje oddział położniczy szpitala w Lesznie w oficjalnym komunikacie.

Do tej pory na oddziale położniczym możliwe były odwiedziny ojców i osób towarzyszących, ale od teraz to wsparcie może być całodobowe.

Osoba towarzysząca musi być zdrowa i mieć z sobą odpowiedni stój, w tym buty na zmianę. Nocowanie wspólnie z pacjentką nie oznacza tych samych praw co ona. Nie można liczyć na posiłki, ani kąpiele w łazience dla pacjentek. To samo dotyczy spania w łóżkach pacjentek, co jest surowo zakazane w regulaminie.

Pod podpisaniu tak jasno określonych zasad, można skorzystać bezpłatnie z noclegu jako osoba towarzysząca na leszczyńskiej porodówce.