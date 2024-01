Orszak Trzech Króli 2024 przeszedł ulicami Leszna

Zobacz galerię zdjęć z Orszaku Trzech Króli w Lesznie 2023

Tegoroczny Orszak Trzech Króli przechodzi przez Leszno. pod hasłem „ W jasełkach leży”. Hasło to nawiązuje do 800-letniej tradycji jasełkowej zapoczątkowanej przez świętgo Franciszka z Asyżu tłumaczyli organizatorzy.

W orszaku ulicami centrum Leszna przeszło kilkaset osób.

Tradycja związana ze świętem Objawienia Pańskiego związana jest kadzidłem i kredą, która była święcona w trakcie nabożeństw.

Kadzidłem można okadzić domostwa, co ma chronić przed chorobami i nieszczęściami. Kreda natomiast służy oznaczaniu drzwi domów. Chrześcijanie na drzwiach domów kreślą pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczy się również jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił dom: „Christus Mantionem Benedicat”.