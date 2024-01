Ostrożnie na lodzie - ostrzegają ratownicy. WOPR z Leszna ćwiczył dziś ze strażakami w Boszkowie na wypadek zagrożeń

Pokrywa lodowa na akwenach w okolicach Leszna po mroźnych dniach jest magnesem dla wielu osób, które wchodzą na lód, by się poślizgać. Grubość lodu nie jest jednak taka sama w różnych miejscach na zbiornikach i może się zdarzyć, że wejście na pozornie grubą taflę, zakończy się pęknięciem lody i wpadnięciem do wody.

Ratownicy WOPR z Leszna wspólnie ze strażakami ćwiczyli dziś w Boszkowie na lodzie. Zgodnie przyznają, że wchodzenie na lód jest ogromnym ryzykiem.

Wejście na zbyt cienki lód może spowodować pęknięcie tafli i wpadacie do wody, które różnie może się skończyć. W najlepszym wypadku padnie się pionowo w dół i dozna lekkiego szoku termicznego, jednak pozostanie w świadomości. Trzeba też pamiętać że takie wpadnięcie do wody może spowodować cięższy szok termiczny, czy nawet urazy głowy poprzez uderzenie – wyjaśnia nam jeden z leszczyńskich ratowników biorących udział w ćwiczeniach.

Trudniejsze przypadki dotyczą utraty przytomności po uderzeniu albo dostania się pod lodową taflę w lodowatej wodzie. To też częsty scenariusz na lodzie.

Każdy kontakt z zimną wodą wiąże się z hipotermią, która w skrajnych stadiach prowadzić może do śmierci. Trzeba pamiętać że wejście na lód samemu, to proszenie się o tragedię. Należy też wiedzieć że nawet jeśli jesteśmy świadkami zdarzenia należy ruszyć z pomocą pamiętając jednak o własnym bezpieczeństwie. Nie wchodzimy na lód, ale wzywamy służby do tego przeszkolone. Podstawowa zasada mówi, że dobry ratownik to żywy ratownik więc nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze – dodaje ratownik WOPR w Lesznie.