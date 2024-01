Otwarto nowy market spożywczy Biedronka w Święciechowie przy granicy z Lesznem. Trwa walka o klientów

Nowe placówki zaprojektowano zgodnie ze standardem 3.0. Oznacza to, że są one jeszcze bardziej przyjazne środowisku dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak oświetlenie LED, energia pochodząca z paneli słonecznych i zamykane regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2. Nowy układ przestrzeni w sklepach pozwala też na wydzielenie specjalnych stref z pieczywem, owocami i warzywami czy kosmetykami, co umożliwia sprawne i wygodne poruszanie się po sklepie - zapewnia Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.