Pieniądze na Unię Leszno a może sala sportowa przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych? Ciekawa dyskusja wśród radnych Leszna

Podczas dyskusji mówiono o tym, że Unia Leszno jest klubem, który ma najwięcej tytułów mistrzowskich, a inne miasta, w których ta dyscyplina sportu jest uprawiana, to wydają więcej pieniędzy z samorządowej kasy. W ocenie radnej Hanny Kotomskiej pieniądze które miasto chce przekazać Unii Leszno, nie są zastrzykiem gotówki ratującym klub. Radna wymieniła kwotę 16 000 000 złotych, bo takim budżetem w sezonie 2024 podobno dysponuje klub.

Jednocześnie przewodniczący rady zwrócił uwagę na ogromne kwoty, które miasto przeznacza na stadion, z którego korzysta głównie Unia. Dyskusja na ten temat miała toczyć się na konferencji zorganizowanej przez magistrat w styczniu 2024 roku, i którą T. Malepszy nazwał naukową.

Idąc tokiem rozumowania radnych, którzy mówią, że zbyt dużo wydajemy na promocję, to musielibyśmy zrezygnować np. z pikniku szybowcowego, który kosztuje olbrzymie pieniądze. Nie możemy myśleć takim kategoriami, każda dziedzina, niezależnie czy to jest sfera kulturalna, społeczna czy sportowa, jest bardzo ważna - zauważył prezydent Łukasz Borowiak, dodając - Nie po to organizujemy spotkanie z zarządami klubów sportowych, podczas których padają deklaracje finansowe, aby później wycofywać się z ustaleń.