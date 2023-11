Piesi i rowerzyści na nowym chodniku w powiecie leszczyńskim

Nowy chodnik w powiecie leszczyńskim

Kończy się budowa chodnika od skrzyżowania z drogą Leszno – Włoszakowice do Krzycka Małego. Na ponad 500 metrowym asfaltowym chodniku przy drodze powiatowej w gminie Święciechowa, zostanie dopuszczony ruch rowerowy. Prace za 367 000 zł finansuje samorząd powiatu leszczyńskiego.

Droga w Gronówku czeka na remont

Od wtorku - 14 listopada 2023 roku droga wiodąca z Osiecznej do Goniembic została przekazana kierowcom. Przebudowa drogi była największą inwestycją od lat w powiecie leszczyńskim. Zadanie za prawie…

Wiadomo już, że samorząd powiatu leszczyńskiego szykuje się do remontu drogi w Gronówku. Zgodnie z projektem przebudowany zostanie kilometr drogi. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m będzie też chodnik o szerokości do 2 metrów. Dodatkowo projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, nowego przejścia dla pieszych i montażu radaru informującego o prędkości jazdy kierowców. Inwestycja będzie prowadzona z rządowym dofinansowaniem. Więcej informacji o przebudowie drogi w Gronówku znajdziesz TUTAJ